اليوم السابع
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انطلاق بطولة كمال الأجسام لطلبة جامعة سوهاج غدا

السبت، 05 ديسمبر 2020 01:00 ص
انطلاق بطولة كمال الأجسام لطلبة جامعة سوهاج غدا الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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تنظم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، بطولة الطلبة في كمال الأجسام، وذلك غدا الأحد الموافق 6 من ديسمبر الجارى، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.
 
وقال نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، إن رياضة كمال الأجسام تعد نوعاً من التمارين التي تهدف إلى تعزيز العضلات وزيادة اللياقة البدنية، والحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان، كما أنها تهدف إلى إظهار الكتلة العضلية وتقسيماتها وتناسقها بطريقة جمالية.
 
وأوضح الخطيب محمد، أخصائي رياضي بالإدارة، أن البطولة تقام في الأوزان من 60 كيلو وما فوق 90 كيلو، مشيراً إلى ضرورة التزام المتسابقين بالزي الرياضي أثناء العرض، وارتداد الكمامة خلال الفعاليات واستبعاد من يخالف ذلك.

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