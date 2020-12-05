اليوم السابع
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السبت، 05 ديسمبر 2020 12:07 ص
خالد صلاح
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البحرين تنفي استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية

السبت، 05 ديسمبر 2020 12:00 ص
البحرين تنفي استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني
أ ش أ

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نفى مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية التصريح المنسوب للوزير زايد بن راشد الزياني لصحفي إسرائيلي، بشأن استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان المحتلتين.
 
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن تصريح الوزير البحريني فهم في غير سياقه الصحيح، وأن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية

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