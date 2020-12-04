30 شخص من العائلة والأصدقاء فى جنازة رئيس فرنسا السابق "ديستان" غدا

كتب أحمد علوى

قالت صحيفة مينوت الفرنسية، إن 30 شخص من العائلة والأصدقاء ، مسموح لهم بحضور جنازة الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان، غدا السبت، الذى توفي الأربعاء عن عمر يناهز 94 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ، حسبما ذكر هنرى جيسكار ديستان ، الذى أضاف "أريد أن أخبر الناس أن الأمرلا يستحق المجىء .

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالرئيس الأسبق للبلاد فاليري جيسكار ديستان،واصفا إياه بأنه رجل دولة تقدمي ، وقال بيان صادر عن قصر الاليزيه في باريس، أمس الخميس، إن "التوجيهات التي أعطاها (جيسكار ديستان) لفرنسا، ما زالت تعمل على توجيه خطواتنا".