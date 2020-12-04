اليوم السابع
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الجمعة، 04 ديسمبر 2020 05:34 م
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30 شخص من العائلة والأصدقاء فى جنازة رئيس فرنسا السابق "ديستان" غدا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 05:31 م
30 شخص من العائلة والأصدقاء فى جنازة رئيس فرنسا السابق "ديستان" غدا فاليرى جيسكار ديستان
كتب أحمد علوى

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قالت صحيفة مينوت الفرنسية، إن 30 شخص من العائلة والأصدقاء ، مسموح لهم بحضور جنازة الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان، غدا السبت، الذى توفي الأربعاء عن عمر يناهز 94 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ، حسبما ذكر هنرى جيسكار ديستان ، الذى أضاف  "أريد أن أخبر الناس أن الأمرلا يستحق المجىء  .

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالرئيس الأسبق للبلاد فاليري جيسكار ديستان،واصفا إياه بأنه رجل دولة تقدمي ، وقال  بيان صادر عن قصر الاليزيه في باريس،  أمس  الخميس، إن "التوجيهات التي أعطاها (جيسكار ديستان) لفرنسا، ما زالت تعمل على توجيه خطواتنا".

 

 

 

 
 

 


فرنسا

جنازة الرئيس الفرنسى السابق

جنازة جيسكار ديستان

اخبار فرنسا

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