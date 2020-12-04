اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

15 مسارا تنظم دخول المعتمرين والمصلين ساحات المسجد الحرام.. صور

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:35 م
15 مسارا تنظم دخول المعتمرين والمصلين ساحات المسجد الحرام.. صور ساحات المسجد الحرام
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتابع 29 موظفا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسهيل دخول المعتمرين والمصلين يوم الجمعة، ويؤدون دورهم من خلال توجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم، ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفق"عكاظ".

 

1708070
 

وأوضح مدير إدارة الساحات أحمد العتيبي أن جهود إدارته تتضاعف خلال يوم الجمعة، عبر إرشاد التائهين، ومساعدة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على الحد من الافتراش، ومنع وضع الأمتعة داخل الساحات.

 

وأضاف العتيبي أن الإدارة تعمل على تسهيل وصول المصلين إلى داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد وتوسعاته بكل يسر وسهولة، ويتطلب هذه الأمر إخلاء الممرات، وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، وكذلك يتم توجيه المعتمرين إلى نقاط الفرز الخاصة بهم، وتمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخل سريع.

 

1708071
 

 

وعن التعاون بين إدارات الرئاسة أجاب العتيبي: يتم تفعيل ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للحشود والتفويج، من خلال تحديد المسارات الرئيسية داخل ساحات المسجد الحرام التي تساعد على عدم الجلوس فيها، والبالغ عددها أكثر من 15 مساراً، و20 مدخلاً، وتكثيف أعداد المشرفين والمراقبين فيها؛ لضمان خلوها من كل ما يعيق حركة المعتمرين والمصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه.

 

1708072
 
1708071
 

المسجد الحرام

مسارات جديدة للمصلين بالمسجد الحرام

السعودية

مكة

ساحات المسجد الحرام

ذوي الاحتياجات الخاصة

المسجد النبوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة