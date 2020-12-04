وزير خارجية اليونان: نرفض أحلام تركيا فى "العثمانية الجديدة"

كتب أحمد عبد الرحمن

قال نيكولاس دندياس، وزير الخارجية اليونانية: "نرفض أحلام تركيا في "العثمانية الجديدة"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

كان وزير الخارجية اليونانية، قال إن أي محاولات لسحب تركيا سفنها من اليونان، لن يؤثر على قرارات الاتحاد الأوروبى، الخاصة بمناقشة فرض العقوبات عليها في قمة 10 و11 ديسمبر، لأنها لو انسحبت فأسبابها المعلنة انتهاء مهمته، وليس لأنها مخطئة أو معتذرة، بالإضافة إلى وجود 3 اجتماعات تناقش قضية تركيا تبدأ في 2 ديسمبر باجتماع مع الناتو، ثم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ثم اجتماع القادة .