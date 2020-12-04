اليوم السابع
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وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة حول "العرض والشرف" بمسجد الأمير سنان بأسيوط

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 01:00 م
وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة حول "العرض والشرف" بمسجد الأمير سنان بأسيوط الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أسيوط فريق المحافظات

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ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الأمير سنان بمركز ديروط محافظة أسيوط وتحدث خلال الخطبة التى كان عنوانها "العرض والشرف" عن العرض وقال انه يعنى القيم ، والأخلاق وهو عبارة عن الصراع بين القيم واللا قيم.

وأضاف وزير الأوقاف فى خطبته، أن العرض فطرة إنسانية سليمة وأصحاب الفطرة السليمة يحفظون أعراضهم وكرامتهم حتى فى جاهليتهم، والشرف تسعى إليه النفوس النقية والإسلام دعا إلى الحفاظ على العرض حيث قال :"ولا تقربوا الزنا" وطالب المسلمين بالحفاظ على أعراضهم وكرامتهم تحت أى تأثير.

رافق الوزير خلال افتتاح المسجد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك فى إطار زيارته لمحافظة أسيوط التى تستغرق يومين لافتتاح مسجدين بديروط بحضور الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

واستهل وزير الأوقاف زيارته للمحافظة بافتتاح مسجد الأمير سنان بقرية ديروط الشريف وألقى خطبة الجمعة من المسجد والتى تم نقلها على الهواء مباشرة فى التليفزيون المصرى يعقبها افتتاح مسجد اليوسفى بمدينة ديروط، كما يلتقى فى اليوم الثانى مع الأئمة والقيادات الكنسية بديوان عام محافظة أسيوط.

 

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