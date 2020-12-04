وزير الأوقاف يفتتح مسجد اليوسفى بمركز ديروط فى أسيوط.. صور

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال احلال وتجديد مسجد "اليوسفى" بمركز ديروط، والذى أقيم بدعم من وزارة الري لصالح وزارة الأوقاف بمشاركة القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بمركز ديروط.

وكان وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط ومرافقوهم من القيادات قد قاموا بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد الامير سنان بقرية ديروط الشريف بعد افتتاح مسجد الامير سنان وسط جموع المصلين من أبناء قرية ديروط الشريف مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات وتم نقل شعائر الصلاة على الهواء مباشرة بالتلفزيون المصري.

جاء ذلك بحضور اللواء اسعد الذكير مدير أمن اسيوط، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ومحمود نجار رئيس مرمز ومدينة ديروط واعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وقيادات وزارة الأوقاف.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد وتحدث خلالها عن "مفهوم العرض والشرف" قائلًا: أن الشريعة الإسلامية السمحة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم وقد أمرنا النبي صلي الله عليه وسلك بحفظ الأعراض حيث قال في خطة الوداع يوم عرفه " إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" كما حرم الإسلام الغيبة والنميمة محافظة على العرض لأن الإنسان إذا اغتاب أخاه المسلم فقد انتهك عرضه فهذه المبادئ من أهم الوسائل في حماية المجتمع من مظاهر الفواحش فإن حماية الأعراض هي مقصد من مقاصد الشريعة الغراء والرسالة الخاتمة وأن غاية أمرها مراعاة مصالح الخلق بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وشريعة الإسلام تضع كل هذه الضمانات التي تحفظ للإنسان عرضه وشرفه فجدير بنا أن نتمسك بالإسلام قولاً وعملاً عبادة وخُلقًا عقيدةً وشريعة.

وعقب الانتهاء من الصلاة قدم الدكتور مختار جمعة واللواء عصام سعد التهنئة للمواطنين بمناسبة افتتاح المسجد كما قدما الشكر لكل من ساهم في إحلال وتجديد المسجد وأن يجعله في ميزان حسناتهم.

وثمن المحافظ مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة داعيا الله أن يمثل هذا المسجد منارة إسلامية تثقيفية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة لافتًا إلى أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معًا يدًا واحدة مشيدًا بموضوع الخطبة لافتا إلى أننا في حاجة ماسة لمثل هذه الموضوعات التي تهتم بقيمنا الجميلة وأخلاقنا الكريمة كما أشاد بوعي أبناء المحافظة في مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد مؤكدًا أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال احلال وتجديد مسجد سنان بلغت تكلفتها 15 مليون جنيه بالجهود الذاتية ودعم وزارة الأوقاف واقيم على مساحة 1200 متر، لافتا إلى أن افتتاح مساجد اليوم بالمحافظة بلغت 7 مساجد و60 مسجد خلال 3 أشهر.