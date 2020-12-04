وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان 3 مساجد اليوم

أسيوط فريق المحافظات

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عصام سعد محافظ أسيوط 3 مساجد بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة، في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لـ27 مسجدًا اليوم، ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (535) مسجدًا.

وتستضيف المنطقة الجنوبية بأسيوط لقاء مفتوحًا لوزير الأوقاف حول قيم الولاء والانتماء الوطني، كما يلتقي وزير الأوقاف قيادات الدعوة بالمحافظة بمكتب المحافظ صباح غد السبت.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 27 مسجدًا الجمعة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (535) مسجدًا، وذلك في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (535) مسجدًا.