نيابة كفر الشيخ تقرر دفن جثمان سائق التوك توك والامن يحاول كشف لغز مقتله

أمرت النيابة العامة بمركز كفر الشيخ دفن جثمان شاب عُثر عليه مقتولًا بـ7 طعنات في البطن والصدر بالقرب من عزبة نوفل، التابعة لمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه عقب انتهاء الطب الشرعى من تشريحه، وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء خالد العزب ،مدير إدارة البحث الجنائى، اخطاراً من اللواء إيهاب عطية ، مدير إدارة البحث الجنائي ، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بعثور أهالي على جثة لشاب ملقاة بجوار ترعة ميت يزيد المجاورة لمدينة مسير الجديدة.

انتقل الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونوه، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وبمعاينة الجثة تبين أنها مصابة بطعنة بالصدر والبطن،ومن خلال البحث عن هوية الجثة تبين أنها لـ"ع.ع.ز"، 18 سنة، سائق توك توك، ويقيم في منطقة تقسيم 4، دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ،وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من خلال التحريات الأولية أن الشاب يعمل على توك توك وخرج للعمل به ولم يعد، وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص خط سير التوك توك، لتحديد الجناة، تحرر محضر بالواقعة،وبالعرض على النيابة العامة، قررت دفن الجثمان.