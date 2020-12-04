نقابة العاملين بجامعة سوهاج تنظم يوما رياضيا ترفيهيا لأعضائها وأسرهم.. صور

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الجمعة، فى فعاليات اليوم الرياضى الذى انتهى منذ قليل ونظمته نقابة العاملين، لأعضاء الهيكل الإدارى وأسرهم، وذلك على ملاعب المدينة الجامعية، بحضور المحاسب أشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم البرعى القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد عبدالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب محمد نصر فراج نقيب العاملين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأبناءهم وطلاب الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن تنظيم اليوم الرياضى يأتى للإسهام الإيجابى فى بناء الشخصية المتوازنة لجميع منتسبي الجامعة بعيداً عن الأفكار الهدامة، من خلال إتاحة الظروف المواتية لاكتشاف وتطوير مواهبهم وتدريبهم على العمل الهادف، وتحمل المسئولية وتنمية قيمة بذل الجهد والعطاء، مضيفًا أنه لابد من إيجاد بيئة جامعية مثالية لاكتشاف المواهب وإبرازها على الصعيد الداخلى والخارجى، فضلاً عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم فى حياتهم العملية والعلمية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من منتسبى الجامعة لممارسة النشاط الرياضى، ولإشباع ميولهم فى ممارسة هذه الأنشطة المفيدة، التى تهدف إلى الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ.

وأكد المحاسب أشرف القاضي، ضرورة تقوية الصلات الحميدة بين منتسبي الجامعة وأبنائهم، وتعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، واكتساب الأخلاق الرياضية العالية، مما يعزز ثقافة الحوار والتسامح واحترام الآخرين، بالإضافة إلى إذكاء المنافسة الشريفة، مما يكون له أكبر الأثر فى تقوية العلاقات الاجتماعية.

وأشار نقيب العاملين إلى أن اليوم تضمن بطولة رسمية فى رياضة الكاراتيه لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس، بحضور محكمين من الاتحاد المصرى للكاراتيه، كما تضمنت الفعاليات أنشطة جماعية لألعاب كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، تنس الطاولة والتنس الأرضى، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية مميزة، وتوزيع شهادات تقديرية لجميع المشاركين.



نقابة العاملين بجامعة سوهاج تنظم يومًا رياضيًاَ ترفيهيًاَ لمنتسبيها وأسرهم



نقابة العاملين بجامعة سوهاج تنظم يومًا رياضيًاَ ترفيهيًاَ لمنتسبيها وأسرهم



نقابة العاملين بجامعة سوهاج تنظم يومًا رياضيًاَ ترفيهيًاَ لمنتسبيها وأسرهم