اليوم السابع
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مفوض أوروبى يؤكد الاتحاد بصدد تقديم مساعدات للاجئين الاثيوبيين بالسودان

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 06:00 ص
مفوض أوروبى يؤكد الاتحاد بصدد تقديم مساعدات للاجئين الاثيوبيين بالسودان الاجئين الاثيوبيين بالسودان
أ.ش.أ

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أكد مفوض إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبى جانيز لينارسيتش، أن الاتحاد الأوروبى بصدد تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات، لتحسين وضع اللاجئين الاثيوبيين فى السودان.

 

وتفقد المفوض الأوروبي، ووالى القضارف الدكتور سليمان على، الأوضاع الإنسانية للاجئين الاثيوبيين بمعسكر "أم راكوبة" فى القضارف (شرق السودان).

 

وأعرب المسؤول الأوروبي، عن شكره لحكومة السودان لاستضافة وإيواء اللاجئين الاثيوبيين بالقضارف، داعيا والى القضارف إلى تقديم المزيد من الدعم وتوفير المأوى والغذاء للاجئين إلى جانب الخدمات الصحية.

 

وأشار إلى تأثيرات صحية وبيئية جراء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين للسودان الأمر الذى أثر بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا إن الاتحاد الأوروبى لن يترك حكومة السودان تتحمل مسئولية تقديم العون للاجئين الأثيوبيين وحدها، بل سيعمل معها لتحقيق هذا الهدف.

 

 


مفوض أوروبى

الاتحاد الاوروبى

مساعدات للاجئين الاثيوبيين

السودان

أخبار السودان

تيجراى

اثيوبيا

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