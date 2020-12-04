مصرع شخص وإصابة 9 فى حادث تصادم على طريق سوهاج - البحر الأحمر

سوهاج محمود مقبول

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 9 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج - البحر الأحمر تم رفع آثار الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى وأخميم المركزى.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قوات تأمين الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج - البحر الأحمر بوقوع تصادم على الطريق ووجود جثة و9 مصابين على الطريق وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث المركز بوقوع تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر ووجود جثة ومصابين.

نتج عن الحادث إصابة أحمد حسن أحمد 12 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسري وحسن أحمد حسن 35 سنة بسحجات وكدمات بالجسم ومحمود عاصم رياض 36 سنة باشتباه كسر في الضلوع وعثمان عارف عبدالواحد 65 سنة بسحجات وكدمات بالجسم وسماح حلمي صديق 39 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ وعاطف كامل 47 سنة مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر ومحمد يوسف كامل 20 سنة مصاب بجرح قطعي 3سم بالجانب الأيمن وأحمد صابر السيد 21 سنة مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن تم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وإصابة ممدوح رشدي رمضان 50 سنة بسحاجات و كدمات بالجسم وتم نقله لمستشفى أخميم المركزي ووفاة رضا عبدالله محمود 35 سنة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.