وأضافت راكوفا ـ في تصريح لقناة (موسكو 24) اليوم الجمعة، أن الحق في التطعيم ليس فقط للأطباء والمعلمين، وإنما أيضًا للموظفين الآخرين في المؤسسات التعليمية والطبية وعمال التنظيف والعاملين الطبيين المبتدئين والإداريين، لأنهم من الشرائح التي لا تقل خطراً من الأطباء والمعلمين"، وأوضحت راكوفا أن أكثر من 20 ألف شخص في موسكو تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد كجزء من الدراسة السريرية،

منوهة بأنه تم اليوم فتح التسجيل للتطعيم ضد فيروس "كورونا" وستبدأ عملية تطعيم المواطنين غدا والتي ستشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 60 سنة،وسيتم في المقام الأول، تطعيم العاملين في القطاعين الطبي والتعليمي.



وأشارت إلى أنه، خلال الأشهر الستة الماضية (التحضير والتنفيذ المباشر للتجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V"- تم نشر سلسلة لوجستية كاملة لعملية التطعيم ضد فيروس "كورونا" في موسكو، وشمل ذلك، تخزين الدواء ونقله، وضمان ظروف التخزين الصحيحة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه في وقت سابق ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس كوفيد 19، بتوفير اللقاح في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بالمجموعة الأكثر عرضة للخطر.