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محافظ كفر الشيخ : تلقينا 108 ألف و 16 طلب تصالح فى مخالفات البناء

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 03:07 م
محافظ كفر الشيخ : تلقينا 108 ألف و 16 طلب تصالح فى مخالفات البناء طلبات التصالح - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالى 2020م ، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية.

مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى ،و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 108 ألف و16طلب تصالح ، بقيمة 486 مليون و397ألف جنيه ،مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

 

 


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