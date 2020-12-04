محافظ كفرالشيخ : رفع 1651 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخالفات التى تم رفعها، اليوم الجمعة، 1651 طن بـ 13 مركز ومدينة، منهم بـ " كفرالشيخ 286طن، وببرج البرلس 30 طن، وبسيدى سالم 140طن، وبسيدى غازى 35 طن، و ببلطيم 100طن، وبالرياض 65 طن، و بالحامول 150 طن، وبمصيف بلطيم 25طن، وبقلين 85 طن، وببيلا 145 طن، و بدسوق 300طن، وبفوه 180 طن، وبمطوبس 110 طن "، بإجمالى 1651طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.