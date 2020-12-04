محافظ بورسعيد يستقبل وفد جهاز تنمية المشروعات لمناقشة مشروعات المرحلة الثانية

بورسعيد - محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعضاء وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، والمهندس خالد فتحى، رئيس قطاع المشروعات العامة، وأحمد الملطى، مدير فرع بورسعيد والمهندس أشرف حسين، نائب رئيس قطاع المشروعات والمهندسة أمل حامد الألفي مدير وحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية.

وناقش الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الثانية التى يشرف على تمويلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدمة من الاتحاد الأوروبى / بنك الاستثمار الأوروبي فى إطار التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد فى مجال رفع كفاءة الصرف الصحى من خلال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمناطق خديجة أ و ب وزمزم والحراسات فى إطار خطة المحافظة لتطوير قطاع الصرف الصحى، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من التعاون بين المحافظة والجهاز التي تم من خلالها رفع كفاءة وتطوير مركز شباب القابوطي وعدد 4 مدارس.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المحافظة شهدت خلال فترة وجيزة معدلات كبيرة من إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية فى العديد من المجالات والتى جعلت من بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة، مؤكدا ترحيبه الكامل بكافة سبل التعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبى، بما يساهم فى دعم خطط التنمية بالمحافظة.



محافظ بورسعيد يستقبل وفد جهاز تنمية المشروعات



محافظ بورسعيد يستقبل وفد جهاز تنمية المشروعات