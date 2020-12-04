محافظ بنى سويف : الكشف وتوفير العلاج لـ 1206 مواطن بقرية الأنصار

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير،الذى عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الأنصار مركز اهناسيا"على مدار يومى الأربعاء والخميس 2و3 ديسمبر الجاري" مكونة من 8 عيادات فى تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1206مواطنا ،ومعمل دم 75، ومعمل طفيليات 30، وحالات الأشعة 31، و 9قرارات علاج على نفقة دولة، و31 موجات فوق صوتية ،فيما تم تحويل 31 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية توعوية وصحية لعدد 129 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدى الفيروسي،فيروس كورونا ،السعار-أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية) ،والأمراض غير المعدية (الضغط، السكر و السمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة ،النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 90 مواطنا، وذلك علاوة على تنفيذ لقاء توعوى تثقيفى للسيدات فى إطار حمله ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة المجلس القومى للمرأة ببنى سويف ووحده شئون المرأة بديوان عام المحافظة ووحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز النيل للإعلام.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدى محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.