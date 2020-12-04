محافظ الشرقية يُوجه بتعقيم المنشآت ومراعاة التباعد فى الأماكن المزدحمة

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

وتفقد محمد محمود رئيس حى أول بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بحى أول المحلات والمساجد والكافتريات والمقاهى لمنع التجمعات بداخلها والتأكد من الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية بالإضافة إلى متابعة أعمال رش وتعقيم مبنى ديوان رئاسة الحى و مدرستى ( السادات الثانوية والنظام الإعدادية ) للحد من إنتشار فيروس كورونا وكذلك رش وتعقيم وتطهير مواقف و سيارات الميكروباص بنطاق الحى.

وتابع المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس الإجراءات الإحترازية تعقيم ديوان عام مجلس المدينة ومبانى الوحدة المحلية والتموين والجمعية الزراعية ومدارس عبد العزيز درويش وأبو شوشه والشهيد هاشم الرفاعى الإعدادية ونقطه شرطة السعادات بكفر أيوب و المعهد الأزهرى بقرية ميت حمل ومبنى الوحدة المحلية ومدرسه أولاد مهنا الإبتدائية رقم3 ومدرسة أولاد سيف الإبتدائية رقم 1 بقرية أولاد سيف ومبنى الوحدتين المحلية والصحية ومدرسة الشهيد مصطفى عبد ربه بالبلاشون ومبنى الوحدة المحلية بأنشاص الرمل ومبنى الوحدة المحلية ومدرسه العبسى بقرية شبرا النخلة ومدرسه أولاد مهنا الإعدادية المشتركة وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهه فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب.

ووجه المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ديرب نجم رؤساء الوحدات المحلية للمرور على مدارس (عزت الكفراوى الإعدادية ومحمد فريد الإبتدائية وعمر بن الخطاب ودبيج الإبتدائية وابو وردة الفخرانى ) ، للتأكد من إرتداء الكمامات الواقية، و نظافة دورات المياه والمكاتب وأسواق صافور وكفر الجنيدى والمجفف وعدد من الكافيهات والمقاهى والكافتريات وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار الفيروس وللحفاظ على صحه الجميع.

وتابع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد أعمال التطهير والتعقيم اليومى لمقر الوحدة المحلية بالعباسة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين.