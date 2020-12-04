محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ غلق المحال فى المواعيد المحددة.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار متابعة جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع أجهزة الشرطة، الالتزام بالغلق للمحلات وفقا للمواعيد المحددة والذى بدأ منذ يوم الثلاثاء الماضي أول شهر ديسمبر، وقد أوضح محافظ الدقهلية، أنه سبق وأن كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لقيام لجان المتابعة بها بالتعاون مع الشرطة لمتابعة تنفيذ القرار المشار إليه بكل حزم وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فورا حيال المخالفين.

ففى مركز ومدينة شربين قال طارق شكري رئيس المركز إنه انتظمت لجان المركز منذ اليوم الأول في متابعة الالتزام من قبل أصحاب المحلات بنطاق المركز ومدي التزامهم بالمواعيد المقررة من حملات مكبرة استهدفت كافة المنشآت التجارية الكائنة بنطاق المركز للتأكد من الالتزام التام بالقرار المشار إليه والغلق في المواعيد المقررة.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقد أكد محافظ الدقهلية أهمية المتابعة اليومية من قبل جميع الوحدات المحلية لتنفيذ القرار المذكور بكل حزم واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومنذ اول امس مع بدأ تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات.