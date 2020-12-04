محافظ أسوان : البدء فى المرحلة الأولى لرصف طريق كلابشة - نصر النوبة

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة بطول 12 كم وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 135 مليون جنيه والمقرر نهوه فى منتصف 2021 ليعقب ذلك البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لطريق نصر النوبة / بلانة نحو 22 كم.

وكشف اللواء أشرف عطية بأن الأعمال بهذا الطريق تشمل تركيب 3200 مصد حديدى بإمتداد ترعة وادى العرب لمعالجة عيوب تسرب المياه والتى كانت تتسبب فى حدوث هبوط بالطريق الرئيسى ، فيما تتضمن الأعمال أيضاً تركيب محول كهربائى بقدرة 200 ك.وات ضمن الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لإستكمال أعمال الإنارة فى المسافة من وادى العرب وحتى مدخل نصر النوبة حيث تم إنارة المسافة من كلابشة إلى قورتة.

وأوضح بأنه تم إعطاء الأولوية فى رصف الطرق بالمدن والقرى طبقاً للإحتياجات الجماهيرية والتى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة ومنع تكرار الحوادث ولاسيما أنه سيراعى مع تنفيذ أعمال الرصف إعادة تأهيل البلدورات والأرصفة والتخطيط والعلامات الإرشادية، فضلاً عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والدهانات والإنارة ، وفى نفس السياق أشار محافظ أسوان إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة الإسكان لإدارج مشروع توسعات محطة فطيرة لمياه الشرب والتى تغذى قرى مركزى نصر النوبة وكوم أمبو لزيادة معدلات تدفق المياه والقضاء نهائياً على مشكلة الإنقطاع المتكرر لها وخاصة فى فصل الصيف .







