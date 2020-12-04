اليوم السابع
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محافظة الغربية تتلقى 139 ألفا و546 طلب تصالح فى مخالفات البناء

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 05:33 م
محافظة الغربية تتلقى 139 ألفا و546 طلب تصالح فى مخالفات البناء الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 139 ألفا و546 طلب تصالح فى مخالفات البناء بإجمالى 889 مليونا و584 ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجارى، حرصاً على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المحافظ، فى بيان له، أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين فى التصالح، خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات وثلاث مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ50 جنيها فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار "رحمى" إلى أن المحافظة مستمرة فى استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 / 12 /2020، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.


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