اليوم السابع
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محافظة الإسكندرية: استمرار أعمال الرصف بعزبة محسن الكبرى بالمنتزه أول.. صور

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:19 م
محافظة الإسكندرية: استمرار أعمال الرصف بعزبة محسن الكبرى بالمنتزه أول.. صور استمرار أعمال الرصف بعزبة محسن الكبرى بالمنتزة أول
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، برئاسة المهندسة أمل محمود، أعمال رصف عزبة محسن الكبرى بنطاق حى المنتزه أول، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لأعمال مشروعات تطوير العشوائيات، وفى إطار خطة تطوير العشوائيات، وتنفيذا للبروتوكول الذى تم توقيعه مع صندوق العشوائيات لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه.

وقد أطلق اللواء محمد الشريف، فى 19 يونيو، إشارة البدء فى تطوير منطقة مربع محسن الكبرى بتكلفة تقدر بـ108.2 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرا، ويقطن بمنطقة محسن الكبرى حوالى 75 ألف أسرة، وتقع على مساحة 477 فدانا.

وتتم جميع الأعمال بها بالتوازى؛ بدءًا من تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 15.9 مليون جنيه من خلال تركيب 1000 ذراع و500 عمود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي ويشمل تركيب 1000 شنيشة أمطار جديدة، وتطوير الطرق والشوارع بتكلفة 92.3 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 167 شارع بإجمالى أطوال شوارع بالمنطقة 38 ألف كيلو متر.

استمرار أعمال الرصف بعزبة محسن (1)
 
استمرار أعمال الرصف بعزبة محسن (2)
 
استمرار أعمال الرصف بعزبة محسن (3)
 
استمرار أعمال الرصف بعزبة محسن (4)

الاسكندرية

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