محادثات للتوصل إلى حل القضية القانونية ضد ابنة مؤسس هواوى المحتجزة بكندا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن وزارة العدل الأمريكية تجرى محادثات حول التوصل لحل محتمل للقضية القانونية ضد المسئول المالى الرئيسيى فى شركة هواوى الصينية للتكنولوجيا بكندا، بحسب ما قال شخص مطلع على الأمر، وهو النزاع الذى أشعل صداما بين أقوى اقتصادين فى العالم.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادرها أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق أو شروط فى المناقشة حول مصير مينج وانزهو.

وقد ناقش مسئولو العدل والمحامون احتمالية إرجاء اتفاقية الملاحقة القضائية المتعلقة بتهم الاحتيال المصرفى والبنكى، والتى من شأنها أن تسمح لمنج بالعودة إلى الصين من كندا مقابل الاعتراف بارتكاب محالفات فى القضية الجنائية، بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال فى وقت سابق.

وقد ألقى القبض على منج منذ عامين فى فانكوفر، وهى مقيدة بالمدينة منذ ذلك الحين.

وقد أدت تحركات إدارة ترامب ضد هواوى، لاسيما اعتقال منج، وهى ابنة مؤسس الشركة رين زينفجى، إلى زيادة من التوترات بين الصين والولايات المتحدة. وبالإضافة إلى القضية الجنائية، فإن الحكومة الأمريكية قد ضغطت على حلفائها لمنع شركة الاتصالات الخاصة بهم من استخدام معدات شبكات الشركة بسبب المخاطر الأمنية المزعومة.

وأشارت وول ستريت إلى أن منج رفضت حتى الآن، الاقتراح لأنها ترى أنها لم ترتكب خطأ. بينما تزعم الولايات المتحدة أنها خدعت بنك HSBC فى معالجة المعاملات المرتبطة بإيران، والتى عرضت خطر البنك لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية.

وقد رفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية وممثلو هواوى التعليق. ولم يرد محامو مينج على الفور لطلب التعليق. وقالت متحدثة باسم وزير العدل الكندى أن التعليق لن يكون مناسبا لأن الأمر لا يزال معروض على المحاكم.