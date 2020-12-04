ماكرون يعتزم الإعلان عن إنشاء وكالة جديدة متخصصة بالأمراض المعدية والأوبئة

كتب أحمد علوى

قالت صحيفة لو فيجارو، أنه استعدادًا لوصول وباء محتمل في السنوات القادمة، ستنشئ فرنسا وكالة أبحاث وطنية جديدة معنية بالأمراض المعدية والناشئة، ومن المتوقع أن يعلن هذا إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بينما تقاتل البلاد منذ أكثر من تسعة أشهر ضد وباء فيروس كورونا، ومن المتوقع أن ترى هذه الوكالة النور في يناير 2021.

سيقدم الرئيس "رؤيته للتحول في البحوث الصحية والابتكار للسنوات القادمة"، في معهد إيماجين، داخل مستشفى نيكر في باريس ، جنبًا إلى جنب مع وزير التعليم والبحث ، فريديريك فيدال.

على هذا النحو ، سيعلن عن إنشاء هذه الوكالة الجديدة من أجل "تحسين البحث ، وفهم كيفية ظهور هذه الأمراض، ومعرفة كيفية علاجها ، والتواجد في حالة حدوث أزمة صحية جديدة"، بحسب تصريح وزارة التربية والتعليم. العالي والبحث.

كما سيعلن إيمانويل ماكرون عن إطلاق "Paris Campus Santé" ، وهو مكان جديد يهدف إلى هيكلة قطاع الصحة الرقمي و "جعل فرنسا رائدة عالميًا" في هذا المجال.

وسيكون موجودًا في النهاية في موقع المستشفى العسكري السابق في Val-de-Grâce في باريس ، وسيجمع بين الهياكل العامة المختلفة والوكالة الرقمية.