لقطات جوية تظهر لحظة انهيار تلسكوب أريسيبو العملاق في بورتوريكو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات جوية لحظة انهيار تلسكوب راديوى فى مرصد أريسيبو في بورتوريكو بالولايات المتحدة، الذي كان يصنف على أنه الأكبر فى العالم حتى عام 2016 عندما بدأت الصين في تشغيل تلسكوب أكبر حجمًا، ونقلت شبكة روسيا اليوم مشاهد جوية من زوايا مختلفة من لحظة انهيار التلسكوب الضخم أرضا، دون معرفة السبب الرئيسي في سقوط تلسكوب راديوى فى مرصد أريسيبو.

وانهار تلسكوب راديوى فى مرصد أريسيبو في بورتوريكو، كان يصنف على أنه الأكبر فى العالم حتى عام 2016 عندما بدأت الصين في تشغيل تلسكوب أكبر حجمًا، ويجرى تحقيق لمعرفة سبب الانهيار الذي وقع أول أمس الاربعاء، وأشارت النتائج الأولية إلى أن أبراج دعم التلسكوب الثلاثة انهارت، ولحق ضرر بالغ بمركز التعلم بالمرصد، حيث تجمع التلسكوبات الراديوية موجات الراديو من الفضاء ويتم تحويلها إلى صور، بحسب وكالة أنباء البحرين.



لحظة انهيار التلسكوب

وقالت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية إن المنصة البالغ وزنها 900 طن سقطت وألحقت أضرارًا بالمنشآت المحيطة، لكن لم يصب أحد بأذى، وأعلنت المؤسسة عن خطط لإيقاف تشغيل التلسكوب في نوفمبر بعد انقطاع كابل ثان متصل ببرج الدعم.

ولعب مرصد أريسيبو، وهو تلسكوب لاسلكي ضخم دورا رئيسيا في الاكتشافات الفلكية لأكثر من نصف قرن.

وعلى جانب آخر، اكتشف مجمع التلسكوب الراديوى "ASKAP" الأسترالى ثلاث حلقات دخان فى نهاية عام 2019، واكتشف علماء فلك من أستراليا دوائر غريبة للانبعاثات الراديوية فى الفضاء، حسب مجلة Publications of the Astronomical Society of Australia، فإن خصائصها لا تتناسب مع أى من الأنواع المعروفة للأجسام المعروفة.

ولأول مرة، ظهرت دوائر غير عادية فى مجال رؤية مجمع التلسكوب الراديوى الأسترالى ASKAP فى نهاية عام 2019 عند جمع البيانات لرسم خريطة تطورية للكون، وأطلق علماء الفلك على حلقات الدخان الكونية الثلاث "دوائر راديو غريبة" أو "الأورك".