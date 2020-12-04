اليوم السابع
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خالد صلاح
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لبنان يسجل 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 09:38 م
لبنان يسجل 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا مواطن لبناني - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 134 ألفا و254 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.


وأشارت الوزارة- في بيان- إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1078 حالة، مضيفة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 12 ألفا و13 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.


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