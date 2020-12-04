كيفية التعامل مع الشهر العقارى الجديد بكفر الشيخ المنتظر افتتاحه × 12 معلومة

كفر الشيخ – محمد سليمان

يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، غدا السبت، فرع الشهر العقارى الجديد بكفر الشيخ بسخا، لوضع حل لمعاناة آلاف المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، وخاصة بالقرى التابعة لمركز العاصمة، بعد التعامل الورقى من خلال مكاتب وموظفين، والانتقال من حجرة لأخرى بالشهر العقارى الحالى بشقتين بعمارات الأوقاف بالعاصمة، للتعامل آليا، ومنع استغراق المواطن فى عمليات التوثيق لأكثر من 3 دقائق فقط:

1- للوصول لمقر الشهر العقارى الجديد بحى سخا يستقل المواطن من الموقف سيارة سرفيس خط " كفر الشيخ،سخا،الحمراوي،الرقضا" بـ2 جنيه أو تاكسى بـ10 جنيهات،

2- يصعد المواطن للطابق الثانى من مبنى الشهر العقارى بسخا وسلالم المبنى على جانب الشارع الفرعي.

3- يصعد المواطن ليجد طرقة آخرها جهاز حاسب آلى يسجل رقمه القومى أو يقوم أحد الموظفين بذلك

4- يخرج الحاسب الآلى ورقة مدون عليها رقم بطاقة الرقم القومى للمواطن والرقم المحدد له.

5- ينتظر المواطن فى صالة استراحة المواطنين للحظات وبعدها يسمع الرقم المدون فى الورقة.

6- يتوجه المواطن عند سماعه لرقمه من خلال النداء الآلى لصالة التعامل مع المواطنين وبها 13 شباكا.

7- يتوجه المواطن للشباك لتقديم الخدمة له ولن تستغرق إلا 3 دقائق فقط.

8- لمن يرغب إجراء توكيل لمحام أو لشخص عليه أن يقدم بطاقة الرقم القومى فقط.

9- لمن يرغب من الحصول على خدمات أخرى فعليه أن يكون بحوزته الأوراق والمستندات الخاصة بالخدمة التى يرغبها.

10- بمكتب الشهر العقارى 13 شباكا يتعامل كل شباك مع مواطن ليتم تقديم الخدمات لـ13 مواطنا فى نفس الوقت.

11- الموقع الجديد يتميز باتساعه فمساحته 500 متر.

12- الموقع الجديد يقضى على معاناة الآلاف من المواطنين على مدار عشرات السنوات من زحام وتكدس ونزاع وتعدى وصراع.