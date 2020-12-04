كوريا الجنوبية تسجل 629 إصابة جديدة بكورونا فى أعلى زيادة فى 9 أشهر

سول (رويترز)

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى أعلى زيادة يومية فى الإصابات فى البلاد منذ تسعة أشهر.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 295 من الحالات الجديدة كانت فى العاصمة سول.