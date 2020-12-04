اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوى الأمن الداخلي اللبناني تعتقل زياد تقى الدين بناء على طلب الإنتربول

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:42 م
قوى الأمن الداخلي اللبناني تعتقل زياد تقى الدين بناء على طلب الإنتربول زياد تقى الدين والقذافي وساركوزي
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام لبنانية، إنه تم توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين بناء على مذكرة من الإنتربول الدولي.

وقال وكالة الأنباء الفرنسية، إن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت الى النيابة العامة التمييزية من الإنتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوباً من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي".

ويعتبر زياد تقى الدين (70 عاما) متهم بتقديم تمويل ليبي لحملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا لعام 2007، وكذلك بالتواطؤ في فساد واستغلال النفوذ والتواطؤ في اختلاس أموال عامة.

وفي نوفمبر 2016، قال تقي الدين إنه قام بين نهاية 2006 وبداية 2007 بتسليم ساركوزي الذي كان وزيرا للداخلية حينذاك ومدير مكتبه كلود غيان، خمسة ملايين يورو.

 

 


قوى الأمن الداخلي اللبناني

زياد تقى الدين

الإنتربول

القذافي

ساركوزي

فرنسا

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة