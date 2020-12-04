فيضانات تجتاح إندونيسيا والقوارب وسيلة النقل بسبب غرق الشوارع.. فيديو

كتب محمد شعلان

اجتاحت مدن إندونيسيا ومدينة "ميدان" فيضانات عارمة، تسبب في غرق الشوارع في المياه ونزوح آلاف السكان خوفا من حصار المياه للبيوت، ووردت الأنباء عن سقوط قتلى حيث غمرت المياه أكثر من 2700 منزل في مدينة ميدان، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لفرق الانقاذ وهى تتحرك بالقوارب وسط شوارع إندونيسيا لنقل الأسر والسكان العالقين فى منازلهم بسبب قوة الفيضانات.

وقبل أيام، تعرض ميناء كالى آدم، شمال جاكرتا عاصمة إندونيسيا إلى موجة جديدة من الفيضانات التى تضرب البلاد فى موسم الأمطار، وبدأ السكان المحليون فى التعامل مع وضع اعتادوا عليه، بحماية أنفسهم من ارتفاع منسوب المياه بسبب مد البحر والهبوط الأرضى.



فيضانات فى اندونيسيا واستخدام القوارب



فيضانات فى اندونيسيا

وتمتلئ مراكز الإيواء في إندونيسيا باللاجئين، من متضررى الفيضانات، بينما بدأت المواد الغذائية ومياه الشرب تنقص، ما جعل البعض يضطر لاستخدام المياه القادمة من الفيضانات للاغتسال أو تنظيف الأوانى.. ومعظم الذين لقوا مصرعهم فى هذه الفيضانات قضوا غرقا أو دفنوا فى انزلاقات التربة أو بسبب البرد.

وفى امريكا الوسطى، كانت قد تعرضت البلاد لموج من الأعاصير "إيتا وفامكو ومولاف"، وهى موجات عاتية من الأمطار والفيضانات اجتاحت العديد من دول امريكا الوسطى خلال الأيام الماضية، وتسببت فى إغراق الكثير من المدن وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق والبيوت، ولم تلحق دولة أن تخرج من اعصار حتى تلحقها موجة آخر من إعصار جديد، وفقد العشرات وسط هذه الأعاصير بينما أصيب المئات فى أعقاب هبوب الفيضانات فى المكسيك والفلبين وهندوراس وغيرها.

وتناقلت وسائل الإعلام العالمية مشاهد مؤثرة وأخرى مضحكة من تعاملات السكان مع أعاصير "إيتا وفامكو ومولاف"، التى ضربت السواحل فى امريكا الوسطى حتى وصلت إلى الولايات المتحدة وبالأخص فلوريدا، فعزلت الفيضانات السكان فى البيوت وغرقت الشوارع فى الأمطار.