عمدة لندن يؤكد تضرر اقتصاد بلاده بشدة بسبب إغلاق كورونا

كتب محمد شعلان

أكد صادق خان، عمدة لندن، تضرر الاقتصاد البريطانى بشدة بسبب الإغلاق الناتج عن أزمة كورونا، وغرد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تضررت المسارح وأماكن الموسيقى والحانات والمطاعم فى لندن بشدة من الوباء. وهذه الأعمال حيوية لاقتصاد العاصمة وتلعب دورًا مهمًا فى تعافى المدينة من COVID-19 ، لذلك كان من الرائع الحصول على دعم من الحكومة".



عمدة لندن على تويتر

وشدد عمدة لندن، فى رسالته على أهمية الحصول على لقاح آمن من الفيروس ودوره فى عودة الحياة، معتبرا أن الحصول على اللقاح الآمن هى بمثابة ضوء فى نهاية النفق المظلم بالنسبة لهم جميعًا، مشيرا إلى أنه حتى يتم نشر اللقاح بالكامل، يجب على سكان المملكة المتحدة جميعًا الاستمرار فى اتباع القواعد لأنهم لم يتغلبوا على هذا الفيروس حتى الان.

وتحدث صادق خان، عمدة لندن، أنه مع بدء خضوع المملكة المتحدة للمستوى الثانى من إغلاق كورونا وتخفيف إجراءات الإغلاق، سيؤدى هذا إلى ارتياح الكثيرين من السكان وعودة الحياة التدريجية، محذرا من التهاون بإجراءات الوقاية من عدوى كورونا خاصة وأن المملكة لن تتحمل موجة جديدة من عدوى كورونا بين مواطنى بريطانيا.

وغرد عمدة لندن، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "مع دخول قيود المستوى 2 حيز التنفيذ، سيكون ذلك مصدر ارتياح للكثيرين، وأقلها عودة أعمالنا المتعثرة، لكنى أناشد جميع سكان لندن مباشرة اليوم، يجب أن نستمر فى اتباع القواعد، هذا الوباء لم ينته بعد - لا يمكننا تحمل موجة أخرى مدمرة من العدوى".

وأقر صادق خان، عمدة لندن، بتراجع الإصابات بفيروس كورونا فى العاصمة مع الالتزام لقرارات الاغلاق للوقاية من العدوى، قائلا: "بفضل التضحيات الهائلة لسكان لندن، تتراجع الحالات فى معظم أنحاء مدينتنا، وقد أكدت الحكومة أن لندن ستخضع لقيود المستوى 2 اعتبارًا من 2 ديسمبر، وهذا هو القرار الصحيح، ولكن يجب ألا نتقاعس.. ونستمر فى اتباع القواعد لإنقاذ الأرواح".