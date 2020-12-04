ضبط 4 طن أعلاف حيوانية ومنظفات صناعية مغشوشة فى الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الجمعة، من ضبط 4 طن أعلاف حيوانية ومنظفات صناعية مغشوشة، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

تلقى العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بضبط 2 طن أعلاف حيوانية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مدشة لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

كما تم ضبط 2 طن صابون سائل وكلور مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة لمدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية، وتم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر لأصحابها المخالفين، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.