ضبط 17 مخبز لانتاجهم خبز ناقص الوزن وتحرير 11 محضر لمحلات الجزارة بالبحيرة ‎

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 17 مخبز بمراكز كفر الدوار وأبو حمص، وذلك لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق وتهريب حصص الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء .

كما تم تحرير11محضر ضد محلات الجزارة للذبح خارج المجازر بمختلف المراكز، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .