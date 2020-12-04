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صور.. رئيس جامعة الأقصر يشارك ذوي الهمم احتفالاتهم باليوم العالمي لذوي الإعاقة

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 01:29 ص
صور.. رئيس جامعة الأقصر يشارك ذوي الهمم احتفالاتهم باليوم العالمي لذوي الإعاقة رئيس جامعة الأقصر مع ذوي الإحتياجات الخاصة
الأقصر - أحمد مرعى

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شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في إحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بمعابد الكرنك، وذلك بحضور اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم، سكرتير عام محافظة الأقصر المساعد، والدكتور مصطفي محمد الصغير مدير معابد الكرنك، وحاتم محمد الصغير مدير الصوت والضوء بالكرنك.

وتم خلال الاحتفالية عرض الصوت والضوء لذوي الإعاقة والمسئولين، حيث أعرب الدكتور محمد محجوب عن مدي سعادته بالمشارك في هذه الأحتفالية متمنياً للجميع دوام الصحة والسعادة، حيث أن الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر، جاء عبر استضافة ذوى القدرات الخاصة فى عرض للصوت والضوء باللغة العربية بمعابد الكرنك بالأقصر، وذلك فى إطار اهتمام شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بالمشاركة المجتمعية وتحقيقاً لمبدأ التثقيف والترفيه حق للجميع.

وحضر الفعاليات كل من مصطفي الناظر عضو مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي، وأمل النوبي عضو المجلس القومي للمرأة، وكريمة التهامي عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، ومحمد رمضان مدير إدارة الجمعيات بالشئون الإجتماعية، ومني عبدالعال مدير إدارة شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة، وهبه رمضان مسئول رعاية الشباب بكلية الألسن وعضو مجلس إدارة جمعية اللؤلوء المكنون لذوي الإعاقة ومجموعة من طلاب الجامعة.

ومن جانبه، أوضح حاتم الصغير مدير الصوت والضوء بالكرنك، أنه للسنة الثالثة على التوالى تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء فى مناطق الكرنك والهرم وادفو وفيلة وأبو سمبل.

 

رئيس جامعة الأقصر يشارك ذوي الإحتياجات الخاصة (1)
رئيس جامعة الأقصر يشارك ذوي الإحتياجات الخاصة 

 

رئيس جامعة الأقصر يشارك ذوي الإحتياجات الخاصة (2)
رئيس جامعة الأقصر يشارك ذوي الإحتياجات الخاصة

 

رئيس جامعة الأقصر يشارك ذوي الإحتياجات الخاصة (3)
 
رئيس جامعة الأقصر يشارك ذوي الإحتياجات الخاصة (4)
 
رئيس جامعة الأقصر يشارك ذوي الإحتياجات الخاصة (5)

 

 


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