صور.. تكافؤ الفرص بالأقصر تستكمل فعاليات مبادرة "قوة المرأة بعلمها"

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فاعليات مبادرة "قوة المرأة بعلمها" لمناهضة العنف ضد المرأة بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك بالتنسيق مع العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة، والمهندسة نورا عثمان رئيسة وحدة تكافؤ الفرص، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرة وحدة تكافؤ الفرص بالقرنة عايده مصطفي.

ومن جانبه، أشار رئيس مركز القرنة إلى أن علم ومعرفة المرأة بجميع نواحى الحياة يمكنها اقتصادياً واجتماعياً واقتصادياً مما يقويها ضد أى عنف، فيما أوضحت المهندسة نورا عثمان رئيسة وحدة تكافؤ الفرص، أن الهدف من المبادرة هو امرأة متعلمة ومفكرة وليس المقصود تعلم القراءة والكتابة فقط بل العلم والمعرفة فى كل مجالات الحياة وتطرق الحديث إلى معرفة الحرف اليدوية والتدريب عليها.

وقال محمد عبد الحكيم مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمدينة القرنة، عن أهمية العلم للخروج من الأزمات ومواجهتها، مؤكداً أن فترة التكليف بالخدمة العامة هدفها المساهمة فى القضاء على الأمية، كما أوضح الدكتور سيد طواب رئيس قسم الخدمة العامة بإدارة القرنة، أن المرأة نصف المجتمع وأن على النصف الاخر مساندتها فهى الأم والأخت والابنة والزوجة وأن علينا جميعاً المشاركة فى مثل تلك المبادرات ليصبح المجتمع به تكافؤ للفرص.



وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تستكمل فعاليات مبادرة قوة المرأة بعلمها



فعاليات مبادرة قوة المرأة بعلمها