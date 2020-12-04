صور.. تكافؤ الفرص بالأقصر تستكمل فعاليات مبادرة "قوة المرأة بعلمها"

استكملت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فاعليات مبادرة "قوة المرأة بعلمها" لمناهضة العنف ضد المرأة بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك بالتنسيق مع العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة، والمهندسة نورا عثمان رئيسة وحدة تكافؤ الفرص، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرة وحدة تكافؤ الفرص بالقرنة عايده مصطفي.
ومن جانبه، أشار رئيس مركز القرنة إلى أن علم ومعرفة المرأة بجميع نواحى الحياة يمكنها اقتصادياً واجتماعياً واقتصادياً مما يقويها ضد أى عنف، فيما أوضحت المهندسة نورا عثمان رئيسة وحدة تكافؤ الفرص، أن الهدف من المبادرة هو امرأة متعلمة ومفكرة وليس المقصود تعلم القراءة والكتابة فقط بل العلم والمعرفة فى كل مجالات الحياة وتطرق الحديث إلى معرفة الحرف اليدوية والتدريب عليها.
وقال محمد عبد الحكيم مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمدينة القرنة، عن أهمية العلم للخروج من الأزمات ومواجهتها، مؤكداً أن فترة التكليف بالخدمة العامة هدفها المساهمة فى القضاء على الأمية، كما أوضح الدكتور سيد طواب رئيس قسم الخدمة العامة بإدارة القرنة، أن المرأة نصف المجتمع وأن على النصف الاخر مساندتها فهى الأم والأخت والابنة والزوجة وأن علينا جميعاً المشاركة فى مثل تلك المبادرات ليصبح المجتمع به تكافؤ للفرص.
وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تستكمل فعاليات مبادرة قوة المرأة بعلمها
فعاليات مبادرة قوة المرأة بعلمها
فعاليات مبادرة قوة المرأة بعلمها
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