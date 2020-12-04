صور.. تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات واسعة

كتب وكالات

أتت حرائق الغابات فى كاليفورنيا هذا العام على مساحات قياسية، ولا تزال فرق الإطفاء تحاول إخماد ألسنة اللهب الممتدة، وأبرزت وكالة رويترز، صورا لرجال الإطفاء وهى تحاول السيطرة على النيران الممتدة والتى تلتهم الأخضر واليابس .

وتقول إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى الولاية، كال فاير، إن الحرائق أتت على أكثر من مليونى فدان، أى على مساحة تفوق ولاية ديلاوير.

وتحولت حرائق الغابات فى شمال ولاية كاليفورنيا لتصبح واحدة من أكبر الحرائق فى تاريخ الولاية، الأمر الذى أجبر الآلاف على الفرار، فيما دمرت الحرائق مئات المنازل والمبانى الأخرى مع بدء وصول التعزيزات لمساعدة رجال الإطفاء المنهكين.



تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا



الحرائق فى غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات كبيرة



الاستعانة بطائرات الاطفاء للسيطرة على النيران



الحرائق فى غابات كاليفورنيا



رجال الاطفاء تكافح النيران