اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 06:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات واسعة

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 06:00 ص
صور.. تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات واسعة حرائق الغابات فى كاليفورنيا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتت حرائق الغابات فى كاليفورنيا هذا العام على مساحات قياسية، ولا تزال فرق الإطفاء تحاول إخماد ألسنة اللهب الممتدة، وأبرزت وكالة رويترز، صورا لرجال الإطفاء وهى تحاول السيطرة على النيران الممتدة والتى تلتهم الأخضر واليابس .

وتقول إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى الولاية، كال فاير، إن الحرائق أتت على أكثر من مليونى فدان، أى على مساحة تفوق ولاية ديلاوير.

وتحولت حرائق الغابات فى شمال ولاية كاليفورنيا لتصبح واحدة من أكبر الحرائق فى تاريخ الولاية، الأمر الذى أجبر الآلاف على الفرار، فيما دمرت الحرائق مئات المنازل والمبانى الأخرى مع بدء وصول التعزيزات لمساعدة رجال الإطفاء المنهكين.

تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات واسعة (2)
تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا 
تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات واسعة (3)
الحرائق فى غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات كبيرة

 

تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات واسعة (4)
الاستعانة بطائرات الاطفاء للسيطرة على النيران 

 

تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات واسعة (5)
الحرائق فى غابات كاليفورنيا 
تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات واسعة (6)
رجال الاطفاء تكافح النيران

 

تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات واسعة (1)
تجدد الحرائق فى غابات كاليفورنيا 

 

 

 


الحرائق

غابات كاليفورنيا

النيران

حرائق الغابات

النيران في الغابات

الكوارث الطبيعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتهام قائد سفينة غوص فى كاليفورنيا بالقتل الخطأ بعد غرق سفينته ومقتل 34

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:26 ص

عالم فى جامعة كاليفورنيا يبتكر وسيلة لقياس قيمة كوكب الأرض .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:30 م

حاكم ولاية كاليفورنيا يعلن خضوعه وعائلته للحجر الصحى بسبب كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:03 م

جامعة كاليفورنيا تتوصل لتسوية مع ضحايا طبيبها المتحرش تقدر بـ73 مليون دولار

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:25 م

"سى إن إن": كاليفورنيا ثانى ولاية أمريكية تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:37 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة