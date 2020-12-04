صور..إغلاق طرق بعد أعمال عنف للمزارعين فى بيرو للمطالبة بتحسين أجورهم

كتب وكالات _ رويترز

أغلق عمال المزارع، الذين يطالبون بتحسين الأجور والحقوق، الطرق فى جنوب وشمال بيرو، حيث علقت مئات الشاحنات والحافلات، كما أفادت أنباء بمقتل شخص، ويطالب المتظاهرون منذ يوم الاثنين الماضى بإلغاء قانون للترويج الزراعى يقولون إنه يقوض حقوقهم.

وبحسب صور بثتها وكالة رويترز عن وقوع اشتباكات مع قوات الأمن ومع عالقين فى سياراتهم فى بعض الأماكن.

وأغلق المتظاهرون طريق "بان أميريكان نورث" السريع فى ثلاثة مواقع على الأقل، بما فى ذلك منطقة فيرو ، حيث قتل عامل مزرعة، وفقًا لصحيفة إل كوميرسيو اليومية.

وقال الجنرال بالشرطة أنجيل توليدو بالومينو للصحيفة إن ملابسات الوفاة غير واضحة مشيرا إلى أن التحقيقات جارية، كما وردت أنباء عن إصابة ضابطى شرطة.



تعطل الشاحنات على الطرق جراء اغلاقها من المزارعين



أعمال العنف فى بيرو



جانب من الاشتباكات



المزارعين يغلقون الطرق الرئيسية