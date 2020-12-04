صوت ملائكى.. استمع لإنشاد طالبتين أوائل مسابقة الجامعات فى الابتهال (فيديو)

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت طالبتان بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ من تحقيق المركز الأول والثاني في مسابقة على مستوى الجامعات المصرية، الأولى الطالبة إسراء حافظ زهرة، ابنة قرية السنطة بمحافظة الغربية، والتي فازت منذ أيام بالمركز الأول في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وتتميز بجمال صوتها في الإنشاد لتحافظ على نفس المركز الذي حصلت عليه ضمن فعاليات "أسبوع فتيات الجامعات" الذي كان بجامعة الفيوم، 6 فبراير الماضي، وتم تصعيدها للمسابقة الدولية ، والطالبة هاجر أحمد فيوض ، صاحبة المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.