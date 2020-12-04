صاحب فيديو التشهير بفتاة كفر الشيخ :"كنا بنهزر وعمى شهاب معندوش بنت اسمها سماح"

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال مصطفى بوجه، صاحب الفيديو المتداول بمحافظة كفر الشيخ، بعد علمه بأن الأجهزة الأمنية تبحث عنه خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية، "ده كان هزار والأصدقاء عارفين أنه هزار".

وأضاف مصطفى الذى بث مقطع آخر على صفحته بفيس بوك، لتوضيح حقيقة فيديو بثه يفضح فيه فتاة مدعيا أنها خطيبته تركته وتزوجت من شاب غيره، الأمر الذى أثار غضب رواد السوشيال: "عم شهاب ليس لديه فتاة اسمها سماح وأنه تعود على تسجيل فيديوهات وبثها لأنه بيحب التمثيل، وأن عم شهاب ما هو إلا حلاق، وظهر بالفيديو شخص قال، إنه شهاب مؤكدا ليس لديه بنت اسمها سماح".

كان قد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يشهر بفتاة من خلال ميكرفون زاعمًا أنها كانت خطيبته، وقررت أسرتها زواجها من شخص أخر، الأمر الذى دفع الشاب للتشهير بها بمنطقة سكنها يوم عقد قرانها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ بتوجيهات اللواء خالد العزب ،مدير أمن كفر الشيخ ،بدأت في أعمال البحث عن صاحب الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي ،والذي توجه لمنزل إقامة فتاة أثناء كتب كتابها أمام المارة في الشارع مستخدما ميكروفون، مدّعيًا أنها ارتبطت به 4 سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب قرر أن يفضح فتاة ليلة خطبتها بأحد المناطق الشعبية في محافظة كفر الشيخ،ويظهر الفيديو وقوف الشاب عند منزل الفتاة التى كانت تحتفل بخطبتها، ممسكا بميكروفون وصاح فيه أمام الجميع: "سماح بنت الحاج شهاب.. كنت ماشي معاها لمدة 4 سنين"، وتابع"أنا مش هخليكي تتجوزي.

على الفور، انتشر الفيديو عبر صفحات وجروبات السوشيال ميديا، ليطالب الجميع بضرورة تحرك أجهزة الأمن للقبض على الشاب والتحقيق معه في الواقعة التي أعرب الجميع عن استيائهم من الموقف في مناسبة كهذه، مؤكدين سواء كان الأمر جادا أو من باب الكوميديا، فيجب أن يخضع للمساءلة الفورية.