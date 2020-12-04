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شرطة الرياض تعلن القبض على شبكة إجرامية تحتال على كبار السن أثناء السحب من الصرف الآلى

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 03:22 م
شرطة الرياض تعلن القبض على شبكة إجرامية تحتال على كبار السن أثناء السحب من الصرف الآلى الشرطة السعودية
كتب محمد جمال

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صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية / في العقدين الثانى والثالث من العمر)، متلبسين بعد تورطهما بجرائم بذات النمط والسلوك المتمثل بالاحتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدى من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، ومن ثم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها.

كما ضبط بحوزتهما (37) بطاقة صرف آلي و (10) أجهزة هواتف متنقلة متنوعة ومصاغاتٍ ذهبية ومبلغ مالي قدره (31,798) ريالاً، فيما بلغت قيمة العمليات الشرائية التي نفذت من خلال البطاقات المسروقة (720,000) ريالاً، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.


الشرطة السعودية

الرياض

الصراف الآلى

السعودية

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