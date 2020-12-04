اليوم السابع
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الجمعة، 04 ديسمبر 2020 01:04 م
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روسيا تحتجز عالما للاشتباه في تسريبه أسرار طيران للخارج

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 12:22 م
روسيا تحتجز عالما للاشتباه في تسريبه أسرار طيران للخارج الشرطة الروسية
رويترز

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 ذكرت وكالات أنباء الروسية، أن السلطات في موسكو ألقت القبض على عالم فيزياء؛ للاشتباه بزعم تسريب معلومات سرية خاصة بقطاع الطيران الروسي إلى الخارج.
 
وأصدرت إحدى محاكم موسكو أمرا باحتجاز أناتولي جوبانوف، الذي يعمل في المعهد المركزي للهيدرو أيرو ديناميكا لمدة شهرين لحين محاكمته.
 
وقالت وكالات الأنباء الروسية إن محاميه امتنع عن التعليق على القضية فيما لم يتسن لرويترز الوصول إليه ولم ترد المحكمة على طلب للتعقيب.
 
وقد يُسجن جوبانوف لمدة تصل إلى 20 عاما إذا أدين بتهمة خيانة الدولة على الرغم من أن تفاصيل الاتهامات لن تعلن على الأرجح نظرا لسرية قضايا الخيانة عادة.
 
وحكمت روسيا بالسجن 13 عاما على رجل حاول نقل أسرار عسكرية إلى الولايات المتحدة في الشهر الماضي. وفي أكتوبر تشرين الأول احتجزت جنديا وشقيقه لاتهامهما بتسريب أسرار دولة إلى إستونيا.

الشرطة الروسية

موسكو

تجسس

عالم فيزياء تسريب معلومات

قطاع الطيران الروسي

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