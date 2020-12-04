رفع 250 طن قمامة بمركز الواسطى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، برئاسة المحاسب محمد بكرى، القيام حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة والقرى، تم خلالها رفع 250 طن قمامة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بحملة تم خلالها رفع (70) طنا من القمامة، كما تم رفع (100) طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بطريق القاهرة/ أسيوط الزراعي، كما قامت الوحدة المحلية لقرية إطواب برفع حوالى (20) طن قمامة وتراكمات وأتربة من طريق الواسطى/ المنطقة الصناعية بكوم أبو راضى، علاوة على رفع (10) أطنان من القمامة المنزلية من قرى إطواب وإفوة والعطف وجزيرة النور وسليمان وهبة، فضلاً عن صيانة أعمدة الإنارة بعزبة سليم دويدار.

بينما قامت الوحدة المحلية لقرية قمن العروس بتكثيف أعمال النظافة بدائرة الوحدة ومداخل ومخارج القرى حيث تم القيام برفع المخلفات والقمامة والأتربة من طريق القاهرة/ أسيوط الزراعى بداية من كوبرى المغاربة حتى كوبرى قشيشة، وكذلك رفع (37) طنا من تراكمات ومخلفات صلبة بطريق قرية كوم إدريجة، فيما تم البدء فى أعمال دهان أعمدة الإنارة بقرية قمن العروس بداية من مدخل قنطرة على وتجميل مدخل القرية بالمشاركة المجتمعية.

فى حين تتابع الوحدة المحلية لقرية ميدوم التجهيزات الخاصة باحتفاليات اليوم العالمى لليتيم والذى سيتم بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لتكريم ذوى الهمم بواحة ميدوم، كما تم رفع أكثر من (20) طنا من القمامة المنزلية من قرى دائرة الوحدة.