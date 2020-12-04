

وأضاف: "لقد أثبتنا أنه يمكننا تقليل انبعاثات الكربون وخلق مئات الوظائف خلال تنفيذ هذه العملية".. موضحًا بقوله: "نحن نتولى زمام المبادرة بهدف جديد وطموح من أجل تقليل انبعاثاتنا بحلول عام 2030، أسرع من أي اقتصاد رئيسي آخر".



ودعا رئيس الحكومة البريطانية قادة العالم إلى طرح خططهم الطموحة لخفض الانبعاثات وتحديد أهداف خالية من الكربون، جدير بالذكر أن بريطانيا تستضيف محادثات المناخ "COP 26" للأمم المتحدة، المقرر عقدها في مدينة جلاسكو البريطانية في نوفمبر 2021. والتي تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015.