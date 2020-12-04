رئيس مدينة رأس سدر يتابع بدء أعمال تطوير منطقة السوق التجارى

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تابع المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس مركز و مدينة رأس سدر بجنوب سيناء البدء فى أعمال تطوير وإعادة تأهيل منطقة السوق التجارى بما يتناسب مع المظهر الحضارى وتجميل الشوارع الرئيسية للارتقاء بالشكل الجمالى والحضارى للمدينة ويشمل التطوير تركيب بلدورات و تركيب أعمدة إنارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها وضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2020/2021 .

وبالإشارة إلى توجيهات محافظ جنوب سيناء ستشهد المدينة خلال الفترة المقبلة طفره كبيرة من خلال البدء فى بعض المشروعات وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجارية بالإضافة لمشاركة المجتمع المدنى و رجال الأعمال فى التطوير.

واثنى رئيس المدينة على تعاون المواطنين مع الجهات التنفيذية وذلك للوصول للأفضل بما يليق بالمدينة وزائريها وناشد أصحاب المحال التجارية بضرورة التعاون من حيث الالتزام بمسارات الحركة و خطوط التنظيم.