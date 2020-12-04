وقال يوهانس، في تصريحات أوردتها صحيفة (رومانيا جورنال) اليوم، على موقعها الإلكتروني: "لقد وافقنا على خطة التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى الدفاع، نسبة عالية من من العاملين في مجال القطاع الصحي في رومانيا يعتزمون التطعيم ضد "كورونا".



وأوضح الرئيس الروماني أن تلقيح عدة ملايين من الأشخاص في أيام قليلة يتطلب فتح أكبر عدد من مراكز التطعيم، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسجيل إلكتروني.



ووقع وزير المالية الروماني فلورين كتسو، في 25 نوفمبر الماضي، على دفعة أولية بـ12 مليون يورو لشراء لقاح (كوفيد-19)، حيث إن بلاده ترغب في التأكد من أنها ستكون من بين الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح خلال الفترة المقبلة.