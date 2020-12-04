رئيسة هيئة البحرين للثقافة تبدأ جولات دعم ترشحها لمنصب أمين "السياحة العالمية" من مصر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

بدأت الشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار جولتها للقاء كبار المسؤولين بعد ترشيح اسمها من قبل مملكة البحرين لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالميّة (UNWTO)، وجاءت الانطلاقة من جمهورية مصر العربية، حيث التقت بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما التقت وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، وذلك بحضور هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وكانت مملكة البحرين قدّمت ترشيح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، عاكسة بذلك المنجزات العديدة التى حققتها بمجال صناعة السياحة المستدامة وتعزيز العلاقة ما بين السياحة والثقافة من أجل تحقيق الازدهار والتنمية.

ويأتى هذا الترشيح فى ظل تحديات كبيرة تواجه مختلف القطاعات فى الدول حول العالم ومن بينها قطاع السياحة، حيث قدّمت رؤيتها واستراتيجيتها المكونة من سبعة محاور للنهوض بهذا القطاع الحيوى عالمياً، مع التركيز على تفعيل دوره في تحقيق للتنمية والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة (SDGs).