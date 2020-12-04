حالة من الاستقرار فى طقس الإسكندرية ونوة قاسم الأيام القادمة.. فيديو لايف

الإسكندرية- جاكلين منير

يقدم اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية، حيث حالة من استقرار الأجواء الجوية وخروج المواطنين للاستمتاع بالأجواء الشتوية الدافئة، وسط توقعات بنوة قاسم خلال الأيام القليلة القادمة. وتستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة قاسم، التي تضرب المحافظة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام.

وسميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد الصيادين الذى راح ضحية تلك النوة الشديدة من الطقس السيئ، حيث تشهد محافظة الإسكندرية العديد من النوات التي تصل إلى عدد 18 نوة خلال موسم فصل الشتاء.