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الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:44 م
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حالة من الاستقرار فى طقس الإسكندرية ونوة قاسم الأيام القادمة.. فيديو لايف

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:04 م
حالة من الاستقرار فى طقس الإسكندرية ونوة قاسم الأيام القادمة.. فيديو لايف طقس الإسكندرية الآن
الإسكندرية- جاكلين منير

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يقدم اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية، حيث حالة من استقرار الأجواء الجوية وخروج المواطنين للاستمتاع بالأجواء الشتوية الدافئة، وسط توقعات بنوة قاسم خلال الأيام القليلة القادمة. وتستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة قاسم، التي تضرب المحافظة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام.

وسميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد الصيادين الذى راح ضحية تلك النوة الشديدة من الطقس السيئ، حيث تشهد محافظة الإسكندرية العديد من النوات التي تصل إلى عدد 18 نوة خلال موسم فصل الشتاء.

 
وتعد نوة قاسم وهى من أخطر النوات على الإسكندرية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذى تعرض للغرق فى تلك النوة مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

 


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