جو بايدن يتعهد بالحصول على لقاح كورونا علنا لطمأنة الأمريكيين بأنه آمن

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إنه سيحصل على لقاح لفيروس كورونا علنا لكى يطمئن العامة بأنه آمن، كما تعهد بالاحتفاظ بأنتونى فاوتشي، أكبر مستشار خاص بالجائحة فى البلاد، عندما يتولى السلطة الشهر القادم.

وقال بايدن لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية فى مقابلة تبثها فى وقت لاحق "لقد فقد الناس الثقة فى قدرة اللقاح على النجاح".

واجتمع فاوتشي، عضو فريق العمل الحالى للتصدى لكورونا التابع للبيت الأبيض وكبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية، مع مستشارى بايدن بشأن الجائحة فى وقت سابق يوم الخميس.

وقال بايدن فى المقابلة إنه طلب من فاوتشى البقاء كبيرا للمستشارين الطبيين، وانتقد ترامب فى بعض الأوقات إصرار فاوتشى على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة جائحة كوفيد-19، التى أودت حتى الآن بأرواح 273 ألف أمريكي.

جاءت تصريحات بايدن لمحطة (سي.إن.إن) بعدما قال ثلاثة رؤساء سابقين، هم بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، إنهم سيحصلون على لقاح فيروس كورونا علنا كسبيل لإظهار أنه آمن.