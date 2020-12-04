اليوم السابع
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جامعة سوهاج تطلق قوافلها البيطرية الأسبوعية لقرية الرويهيب بمركز المنشاة

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:05 م
جامعة سوهاج تطلق قوافلها البيطرية الأسبوعية لقرية الرويهيب بمركز المنشاة القافلة البيطرية
سوهاج محمود مقبول

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أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلتها البيطرية الأسبوعية المجانية لقرية الرويهيب بمركز المنشاة، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومركز بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، حيث بلغ عدد الحالات التي تم مناظرتها وعلاجها بالقرية 945 حالة موزعة بين مجترات كبيرة وصغيرة ودواب وطيور.

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، على استمرارية القوافل البيطرية في تنفيذ برنامجها العلاجي والتوعوي لخدمة المواطنين بمختلف القري والنجوع بالمحافظة، وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية للجامعة في كافة المجالات، وخاصة في مجال تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، مضيفاً أن للقوافل أيضا دور هام في التدريب العملي للطلاب للتعامل مع الحالات المرضية للحيوانات وذلك لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية والمشرف علي القوافل البيطرية، أنه خلال القافلة تم فحص وعلاج عدد من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب، حيث تنوعت الحالات المرضية بين أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، مضيفاً أنه  تم إجراء العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، إلى جانب تشخيص وعلاج 185 حالة من الطيور بمختلف أنواعها.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلة 22 طالب من الفرق النهائية بالكلية، كما تم تدريب الطلاب المرافقين علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها، إلى جانب مشاركة  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وخاصة من أقسام طب الحيوان والجراحة والدواجن والتوليد وغيرها .

 

 


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