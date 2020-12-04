توقيع الكشف المجانى على 3928 مواطنا بالقوافل الطبية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجانى على المواطنين تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الشئون الصحية بأسوان.

وشملت القوافل الطبية مناطق السيل الريفى بمركز أسوان وقرية الفوزة بمركز إدفو واستمرت لمدة يومين فى كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبى على (3928) مواطنا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وعقد ندوات توعية للأهالى.

من ناحية أخرى كانت قد تفقدت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بأسوان مستشفى غرب أسوان، وأكدت مديرية الصحة فى بيان أن لجنة إدارة صحة البيئة تابعت الوضع الصحى البيئى بالمستشفى ومتابعة وحدات الغسيل الكلوى ومدى تفعيل لجان السلامة والصحة المهنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية واحتياطات السلامة.

وأشرف على المرور الدكتورة جملات عباس مدير إدارة صحة البيئة والسلامة والصحة المهنية يعاونها كل من وليد صلاح الدين ومحمود عبد الستار وكيرلس ملاك مراقبى صحة البيئة بالمديرية بالإضافة لذلك قامت اللجنة بالمرور والتفتيش بالتفتيش على مرشح مياه البليدة بغرب أسوان للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، وعدم وجود أى سلبيات تضر بالصحة العامة للمواطنين.



القوافل الطبية



تم إجراء الكشف الطبي على ( 3928 ) مواطن



توقيع الكشف المجاني على 3928 مواطن خلال القوافل الطبية باسوان (8)



توقيع الكشف المجاني على 3928 مواطن خلالالقوافل الطبية باسوان (1)



عدة خدمات علاجية للمواطنين